Loki 2, Ke Huy Quan: 'Sono stato un outsider tutta la vita'

Tra i personaggi più amati della Stagione 2 di Loki c'è sicuramente quello di Ouroboros, il cervello della TVA che ha perfino scritto la guida che tutti i dipendenti hanno sopra la loro scrivania. Nel corso di una nuova intervista, Ke Huy Quan ha ricordato la telefonata ricevuta da Kevin Feige che gli ha cambiato la vita e la vittoria agli Oscar.

Nel 2022, la storia del ritorno di Ke Huy Quan è stata sulla bocca di tutti. Da attore bambino, si è fatto notare dal pubblico con i ruoli in Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) e I Goonies (1985), ma all'inizio degli anni Duemila si è lasciato alle spalle la recitazione per due decenni, per poi tornare alla ribalta in modo commovente grazie al ruolo di Waymond Wang, premiato con l'Oscar, nel film dei Daniels Everything Everywhere All at Once.

Durante il periodo che ha preceduto la vittoria dell'Oscar, il viaggio di Quan è stato accolto con grande clamore e lui ha condiviso il suo racconto ogni volta che ha potuto durante la stagione dei premi.

Tuttavia, nel 2023, Quan ha vissuto un tipo di esperienza opposta, poiché il suo successivo ruolo di Ouroboros (alias O.B.) nella seconda stagione di Loki ha coinciso con lo sciopero della SAG-AFTRA, durato quasi quattro mesi. Quan ha quindi atteso con ansia di poter parlare del suo sogno di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, avendo conosciuto l'attuale capo della Marvel Kevin Feige 23 anni prima, quando entrambi lavoravano a X-Men (2000).

"Non sapevo che avrebbe avuto questo incredibile successo, ma ho capito subito che era davvero intelligente", ha raccontato Quan a The Hollywood Reporter. "Era così appassionato dell'Universo Marvel, ed era come un'enciclopedia ambulante. Puoi chiedergli tutto quello che vuoi. È un nerd, capisci?".

Quando Everything Everywhere era stato distribuito solo in due mercati, Feige, dopo una raccomandazione della direttrice del casting Sarah Finn, chiamò Quan per offrirgli il ruolo dell'ingegnere della TVA che sarebbe poi diventato il personaggio preferito dai fan. Quan, comprensibilmente, si è commosso quando ha ricevuto la chiamata che sognava da quando ha deciso di tornare a recitare.

"Stavo guidando in quel momento e ho detto: 'Kevin, puoi darmi qualche secondo?'. I miei occhi hanno iniziato a lacrimare e non riuscivo a vedere la strada mentre guidavo, così ho dovuto accostare e parcheggiare l'auto. Poi ho detto: 'Kevin, per favore, continua'", ha ricordato Quan.

"Anche se sono americano, non sembro americano e per tutta la vita mi sono sentito un outsider, come Loki", ha detto Quan. "E solo di recente, ovviamente, ho sentito di appartenere a questa meravigliosa grande famiglia che è Hollywood. Hollywood mi ha riaccolto a braccia aperte nel modo più bello possibile, dandomi un Oscar".

Poi, sull'incontro con Steven Spielberg agli Oscar: "Dopo aver vinto come miglior attore non protagonista, sono corso da lui durante una delle pause pubblicitarie e gli ho dato un grande abbraccio. Steven mi ha abbracciato e mi ha detto: 'Ke, ora sei un attore che ha vinto l'Oscar'. Quello scambio è stato bellissimo".