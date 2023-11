Loki 2, Ke Huy Quan sperava nella riprese aggiuntive: il motivo vi commuoverà

Numeri da record per il finale di Loki 2, e uno degli attori più amati della serie sperava in delle riprese aggiuntive.

Ke Huy Quan, interprete di OB nella serie Marvel dedicata al Dio dell’inganno, ha spiegato a Deadline perché fosse così eccitato all’idea di alcune riprese aggiuntive della serie e la sua conseguente delusione quando le riprese sono state annullate:

“Abbiamo girato l'anno scorso a Londra. Sono stato lì per quattro mesi, io e mia moglie. Sono stati i quattro mesi più belli della mia vita. Ho fatto alcuni spettacoli in passato, ma questa è stata la prima volta in cui non volevo che finisse. Ero così felice. Anzi, vi dirò questo: Avevamo in programma delle riprese aggiuntive a febbraio, e io stavo aspettando. Io e mia moglie non vedevamo l'ora di passare più tempo a Londra e con la nostra famiglia di Loki. E all'improvviso ci hanno detto: "Oh, non abbiamo bisogno di riprese. È tutto a posto". Sono rimasto un po' deluso. In realtà mi è dispiaciuto che non siamo riusciti a tornare lì, visto quanto ci siamo divertiti. Abbiamo fatto la storia. Abbiamo fatto la storia due volte. Una, è la prima serie Marvel che ottiene una seconda stagione, e la seconda, è la prima volta che uno show Marvel non ha avuto reshooting. Sono molto orgoglioso di questo.”

Delle parole al miele quelle dell’attore premio Oscar con Everything Everywhere all at once, che si è affezionato alla serie allo stesso modo in cui i fan si sono affezionati a lui. E se ancora non l’avete letta, qui potete trovare la nostra recensione di Loki 2.