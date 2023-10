Loki 2, Ke Huy Quan tecnicamente si è unito al MCU già 20 anni fa: ecco perché

Ke Huy Quan ha conquistato tutti i fan di Loki 2. L’attore ha teoricamente debuttato nell’MCU in questo primo episodio della serie, ma un video che circola sui social mostra la star già al lavoro per una pellicola Marvel.

L’account Marvel Facts ha pubblicato sul social X un video che mostra l’attore a lavoro con gli stuntmen di X-men e in particolare con quelli di Wolverine. Ke Huy Quan, infatti, prima di ritornare al successo con Everything Everywhere All at once, ha lavorato come coreografo per le controfigure.

Curiosamente, è stato proprio sul set di X-Men che Quan si è imbattuto in un giovane e coraggioso emergente di nome Kevin Feige. Come l’attore ha ricordato alla NPR l'anno scorso, l'attuale presidente dei Marvel Studios ha riallacciato i contatti per offrirgli un ruolo nella nuova stagione di Loki:

"Mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ho visto Everything Everywhere All at Once. Sei fantastico in quel film. E voglio che entri a far parte della famiglia del Marvel Cinematic Universe'. Ed ero così felice".

Ke Huy Quan è “rientrato” nel Marvel Cinematic Universe interpretando il ruolo di Ouroboros, manutentore dei dispositivi progettati per viaggiare nel tempo, nel primo episodio della seconda stagione (qui potete trovare la nostra recensione del primo episodio di Loki 2).