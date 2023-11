Loki 2, Ke Huy Quan voleva esserci a ogni costo: 'L'MCU in cima alla mia lista'

Il resoconto su come ha fatto Ke Huy a ottenere un ruolo in Loki 2 è sufficiente per esprimere la dedizione dell'attore, ma quest'ultimo, in una recente intervista, ha aggiunto che il Marvel Cinematic Universe è sempre stato in cima alla sua lista. Cosa intende con queste parole?

"Quando ho deciso di diventare ancora una volta un attore" ha dichiarato l'interprete di OB/Ouroboros, "[far parte del MCU] era indubbiamente al primo posto nella mia lista dei desideri... Tutti mi hanno accolto a braccia aperte: ero così felice! Stavo aspettando pazientemente che lo show venisse pubblicato, così da festeggiare e dirlo a tutti i fan. Poi, ovviamente, è avvenuto lo sciopero...".

Ha inoltre aggiunto: "Lavorare con Tom Hiddleston, Owen Wilson e il resto della troupe di Loki è stato semplicemente incredibile. Ho trascorso quattro mesi a Londra, e c'era anche mia moglie. Insomma, uno dei periodi migliori della mia vita! Ho realizzato alcuni show in precedenza, certo, ma questo era il primo che non volevo finisse mai", al punto che "quando ci è stato detto: 'No, non abbiamo bisogno di riprese aggiuntive', sono rimasto molto deluso!".

In particolare, il suo punto di riferimento è stato Hiddleston, interprete del dio dell'inganno. "Non ho parole per descrivere le emozioni provate mentre lavoravo con lui. Lo definirei come una specie di corso, un corso su come essere un grande attore, un grande leader e, soprattutto, un grande essere umano. Basti pensare alla sua infinita gentilezza e umiltà".

A proposito: sapevate che, almeno tecnicamente, Ke Huy Quan di Loki 2 si è unito al MCU già 20 anni fa?