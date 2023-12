Loki 2: Kevin Feige ha modificato il finale all'ultimo minuto, cosa ha cambiato?

La seconda stagione di Loki la si può definire una vera mosca bianca all'interno dell'attuale panorama cinematografico e televisivo dell'MCU. In un momento difficile per la casa delle idee, in cui anche la recente pellicola con Brie Larson non ha ottenuto i risultati sperati, lo show con Tom Hiddleston rappresenta un fulmine a ciel sereno.

Ebbene, mentre noi ci chiediamo se avete già letto la nostra recensione di The Marvels, ci sembra giusto farvi sapere che Kevin Feige ha privato voi, fan dell'universo Marvel, di un elemento che vi avrebbe di certo fatto vedere in maniera diversa la conclusione dello show sul Dio dell'inganno.

Stiamo parlando proprio degli attimi finali che precedono i titoli di coda dell'ultima puntata, in cui mentre vediamo Mobius osservare la casa della sua variante, ci spostiamo proprio su Loki mentre tiene strette a sé le varie linee temporali.

Proprio in questo frangente sentiamo una musica strumentale che arricchisce il momento e permette allo spettatore di emozionarsi, ma sapevate che in origine qui dovevano sentirsi anche delle parole?

In una recente intervista infatti, la compositrice della serie Natalie Holt ha rivelato: "Volevo scrivere una canzone per questo momento, ma poi Feige ha detto: 'Non mi piace che ci sia il testo qui. Sembra troppo importante'. Quindi è rimasto solamente questo sottofondo".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco anche la nostra recensione di Secret Invasion.