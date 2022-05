Loki 2, al via le riprese: quali star torneranno dalla prima stagione?

Questa è stata una stagione lunga per il MCU, che ha introdotto nella sua narrazione canon anche prodotti seriali. Generalmente si è trattato di miniserie, tranne per Loki, che sarà il primo show prodotto dai Marvel Studios a tornare ufficialmente per una seconda stagione. Ora Kevin Feige ci dà qualche notizia in più!

Mentre i fan iniziano a ideare teorie sulla trama di Loki 2, Feige è salito sul palco dei Disney's Upfronts 2022, dove ha raccontato cosa ha in serbo per noi il MCU. Tra le varie notizie, il Presidente degli Studios ha rivelato che le riprese della seconda stagione di Loki inizieranno nelle prossime settimane. E non è finita qui, perché ha anche aggiunto che l'intero cast principale tornerà per il secondo capitolo.

Si tratta di una conferma che dovrebbe dunque riportare sui nostri schermi non solo il protagonista, Tom Hiddleston, ma anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Tara Strong. Molti si chiedono invece se dopo la sua apparizione nel finale della seconda stagione, Jonathan Majors farà il suo ritorno nei panni di Kang il Conquistatore, soprattutto considerando che il suo importante ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato confermato.

A non tornare sarà invece il team creativo, che dopo la prima stagione è stato rivoluzionato. "Abbiamo assunto un paio di grandi registi. [Justin] Benson e [Aaron] Moorhead [i registi della seconda stagione di Loki] sono incredibili" ha detto Michael Waldron, che ha scritto la prima stagione dello show per poi lasciare il testimone a Eric Martin nella seconda. "Il [nuovo] team creativo è fantastico" ha concluso Waldron.