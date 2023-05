Loki 2, il marchandise svela la prima occhiata a Ke Huy Quan e nuovi dettagli sulla trama

Con l'arrivo di Kang Il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la Multiverse Saga del Marvel Cinematic Universe è ufficialmente entrata nel vivo e, dopo la parentesi di Guardiani della Galassia Vol. 3, il personaggio farà ritorno nella attesa Stagione 2 di Loki. Dal merchandise scopriamo dettagli sulla trama e il look di Ke Huy Quan.

Dopo la rivelazione della data d'uscita di Loki 2, che dovrebbe debuttare la prossima estate su Disney+, arriva oggi una prima occhiata al look che il neo-Premio Oscar Ke Huy Quan avrà nel corso della stagione, tutto grazie al merchandise dedicato allo show con Tom Hiddleston protagonista.

Nelle immagini, pubblicate su Twitter, vediamo Ke Huy Quan con indosso l'uniforme della Time Variance Authority, il ché conferma le speculazioni degli ultimi mesi secondo cui il personaggio sarebbe stato un membro della TVA.

"Lo so. È così eccitante", aveva detto Owen Wilson sulla presenza di Quan, in una recente intervista a Entertainment Tonight. Wilson riprenderà il ruolo di Mobius M. Mobius e reciterà al fianco proprio di Quan. "È stato incredibile... Ogni volta che lo vedevo vincere qualcosa, c'era un altro discorso strappalacrime e così commovente. E anche quando stavamo lavorando allo show l'estate scorsa - parlo del suo personaggio nella seconda stagione di Loki - credo che la gente ne sarà entusiasta, anche se quello è stato così straordinario, ovviamente, il personaggio con cui ha vinto un Oscar, penso che la gente amerà il suo personaggio in questo".

Inoltre, le nuove immagini presenti sul merchandise - che trovate in calce a questa news - svelano nuovi dettagli sulla trama di questa seconda stagione, in cui tornerà anche Jonathan Majors nei panni di Victor Timely, una nuova variante di Kang.

Le immagini includono Mobius M. Mobius (Owen Wilson) che indossa una tuta spaziale (il che implica che prima o poi andrà in giro tra le stelle) e manifesti della Time Variance Authority. I manifesti vanno dalla propaganda anti-Loki (con lo slogan "Questo è più importante della TVA. Si tratta di tutto") a sinistri avvisi sul posto di lavoro che dettano le modalità di comunicazione degli agenti della TVA e persino la quantità di torta che dovrebbero mangiare.

Oltre a confermare le precedenti notizie secondo cui la seconda stagione di Loki metterà il suo protagonista contro la TVA, i poster indicano anche che l'organizzazione stessa diventerà più autoritaria nei prossimi episodi della serie. Detto questo, vale la pena notare che tutti i dettagli sulla trama che sembrano emergere dagli artwork del merchandise di Loki rimangono per ora pura speculazione.