Loki 2, Marvel ha impedito ai creatori di usare determinati personaggi

La seconda stagione di Loki è iniziata col botto, con il primo episodio che ha raggiunto ascolti record in streaming su Disney+. Si tratta in effetti della prima serie Marvel ad aver avuto una Stagione 2 e i fan stanno già amando il personaggio di Ke Huy Quan. Tuttavia, lo studio avrebbe posto il veto sulla partecipazione di determinati personaggi.

Secondo una recente intervista concessa al New York Times, allo showrunner di Loki Eric Martin è stato proibito l'utilizzo di alcuni personaggi dalla Marvel, apparentemente con l'intenzione di utilizzarli in altri progetti.

Quando gli è stato chiesto del livello di libertà creativa che ha avuto nello scrivere per la serie, Martin ha osservato che mentre il team "ha davvero il suo piccolo recinto di sabbia dove può essere davvero creativo", ha dovuto "cambiare rotta" rispetto all'inclusione di alcuni personaggi che sarebbero stati "utilizzati in un altro progetto [del MCU]"...

"Siamo fortunati perché qui abbiamo il nostro piccolo recinto di sabbia, dove possiamo essere davvero creativi e spaziare in altre direzioni senza intralciare altri progetti. E in parte questo è frutto di un progetto, in parte è solo ciò che abbiamo trovato lungo il cammino. In termini di veri e propri ordini, ci sono stati alcuni punti in cui è stato detto: 'Oh, sapete cosa, questo personaggio è stato usato da un altro progetto', e bisognava semplicemente cambiare rotta. Ma per quanto riguarda il nostro dramma, la nostra storia e la direzione che stiamo prendendo per i nostri personaggi, si tratta solo di seguire i loro bisogni e di metterli sulla pagina. E se riusciamo a farlo, nessuno interviene per dire che va fatto qualcosa di diverso".

Non c'è bisogno di dire che il MCU è un concetto molto studiato e pianificato nei dettagli. È cresciuto fino a diventare probabilmente il più grande franchise di media visivi di tutti i tempi, con centinaia di ore di contenuti sia negli show tv che nei film. Un progetto del genere richiede un piano, ed è chiaro che i Marvel Studios ne hanno uno.

Tuttavia, recentemente è emerso che la Marvel sta ripensando il concetto di serie tv, dopo le difficoltà recenti incontrate nei suoi ultimi progetti. Ci sarà infatti un vero e proprio cambio di rotta per le serie Marvel in futuro.

Il secondo episodio di Loki 2 uscirà domani in streaming su Disney+.