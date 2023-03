Loki 2: Marvel ha intenzione di posticipare l'arrivo della seconda stagione su Disney+

Il Marvel Cinematic Universe sembra attraverserà una fase di assestamento e riconfigurazione in questi mesi, perlomeno per quel che riguarda i progetti in arrivo su Disney+. Dopo il probabile rinvio della Stagione 2 di What If?, purtroppo anche la seconda stagione di Loki potrebbe debuttare in streaming più tardi di quanto inizialmente programmato.

Come riportato da The Direct, la data di uscita della seconda stagione di Loki sul sito di Disney+ è ora cambiata in un generico "Coming Soon", mentre in precedenza la finestra di uscita recitava "Estate 2023". Questo potrebbe indicare che la serie, che vede Tom Hiddleston nei panni di Loki, il personaggio più amato del Marvel Cinematic Universe, potrebbe essere posticipata a dopo l'estate.

La finestra di uscita originale per la Stagione 2 di Loki era stata annunciata come parte della Fase 5 della Marvel al San Diego Comic-Con International nel luglio 2022, mentre in un aggiornamento di questo febbraio 2023 apprendevamo che Loki non sarebbe tornato prima della tarda estate del 2023. Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita precisa, ma abbiamo già le prime immagini di Loki 2.

Potenziali ritardi potrebbero colpire altre serie Marvel su Disney+, con finestre di uscita sul sito modificate in "Prossimamente" per show come Secret Invasion, Echo e Agatha: Coven of Chaos. L'ordine di uscita delle serie non è ancora chiaro, anche se la promozione di Secret Invasion suggerisce che sarà la prima ad arrivare in streaming, mentre la Stagione 2 di What If...? sembra sarà il progetto successivo ad arrivare sulla piattaforma Disney+.

Finora i dettagli sulla trama di Loki 2 sono stati tenuti top secret, ma è stato confermato il ritorno di diversi personaggi di spicco, tra cui Mobius M. Mobius (Owen Wilson), Sylvie (Sophia Di Martino), Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), Casey/Hunter K-5E (Eugene Cordero) e Miss Minutes, la sinistra sveglia animata doppiata da Tara Strong.

Tra le nuove aggiunte al cast figurano Ke Huy Quan nel ruolo di un archivista della Time Variance Authority e Rafael Casal e Kate Dickie in ruoli non rivelati. Dickie potrebbe essere la versione più anziana di Sylvie.