Loki 2, la Marvel sta con Jonathan Majors: 'Grande entusiasmo per il suo ritorno'

Loki 2 includerà il ritorno di Jonathan Majors nei panni delle Varianti di Kang il Conquistatore dopo l'apparizione in Ant-Man & The Wasp: Quantumania all'inizio del 2023 e soprattutto dopo le note vicende private e giudiziarie che hanno coinvolto l'attore.

Jonathan Majors del resto aveva già completato le riprese degli attesi nuovi episodi della serie tv prima della bufera mediatica che si è scatenata intorno al suo nome, e con gli scioperi di Hollywood la Marvel non avrebbe potuto rigirare le sue scene con un altro attore neanche se avesse voluto. Tuttavia, alcuni produttori Marvel Studios sono molto entusiasti del ritorno di Jonathan Majors nell'MCU, e in una recente intervista promozionale concessa ad Entertainment Weekly il produttore Kevin Wright ha elogiato il modo in cui è stato utilizzato il suo personaggio: "Victor Timely è un personaggio di cui siamo molto, molto entusiasti. Quando guardi alla storia di Kang, ha un retroscena molto divertente. Ha tutte queste diverse iterazioni di sé stesso. E Timely è un personaggio che abbiamo voluto introdurre in Loki, non vediamo l'ora che i fan scoprano che ruolo avrà nella stagione. È una parte molto importante della storia."

Al momento non è chiaro se Jonathan Majors continuerà il suo ruolo di Kang nell'MCU dopo la stagione 2 di Loki, dato che tutte le produzioni future Marvel sono attualmente in pausa per gli scioperi e il processo di Jonathan Majors è stato recentemente rinviato. Secondo precedenti rapporti, Disney avrebbe un piano b nel caso in cui si dovesse decidere per il licenziamento della star.

Loki 2 uscirà il 6 ottobre prossimo.