Loki 2, Michael Waldron anticipa la nuova stagione della serie Disney+: riprese in vista?

Lo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ex-head writer di Loki Michael Waldron ha brevemente parlato di cosa aspettarsi dalla seconda stagione della serie Disney+, che tra l'altro entrerà a breve in fase di produzione.

Michael Waldron è un uomo impegnato, considerando il suo contributo alla prima stagione della serie di Disney+ Loki, poi al sequel di Doctor Strange, e ora alla seconda stagione di Loki.

Ma lo sceneggiatore un po' di tempo per fermarsi a parlare del suo operato lo ha trovato, e anche per anticipare qualcosa sulla nuova stagione della serie tv sul Dio dell'Inganno che a quanto pare sta per partire con le riprese (ma non siamo ancora a conoscenza di date specifiche).

"Nel creare lo show, fin dall'inizio l'unico modo per farlo che valesse davvero la pena era trovare una nuova storia da raccontare con questo personaggio" spiega Waldron "Sentivamo di avere un percorso emotivo da raccontare con Loki. Questa era l'unica maniera di portare avanti una seconda stagione, e l'abbiamo assolutamente trovata. È una grande continuazione della storia, che però ha un sapore differente rispetto alla prima, e speriamo possa sovvertire ogni aspettativa".

Insomma, anche se la seconda stagione di stagione di Loki avrà un nuovo head writer, sembra che comunque ci sia una visione piuttosto chiara dietro.

E voi, avete gradito la prima stagione di Loki? E quanto hype avete per la seconda? Fateci sapere nei commenti.