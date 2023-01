Loki 2, Miss Minutes anticipa l'intera Fase 5 del MCU nel nuovo video promozionale

Miss Minutes della serie Loki è protagonista di un video pubblicato recentemente sui social nel quale ripercorre alcuni dei momenti della Fase 4 e anticipa diversi dettagli della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. L'account Marvel India mostra il video in cui Miss Minutes, doppiata da Tara Strong, si rivolge agli spettatori.

"Sono Miss Minutes, ed è mio compito raggiungervi, quindi non perdiamo un altro minuto. Sedetevi, affilate le vostre matite e date un'occhiata a questo" spiega la voce del personaggio nel video, che mostra alcuni degli eroi visti nella fase del MCU appena conclusa.



La trasmissione si conclude e successivamente inizia quella nuova, la Fase 5, con alcune sequenze di Secret Invasion, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, e la seconda stagione di Loki.



Pronta a tornare nella seconda stagione di Loki, Miss Minutes è comparsa già nel primo ciclo di episodi e sarà una delle protagonista della Fase 5 in arrivo nel 2023.

Nella seconda stagione ci sarà anche una new entry d'eccezione: Jonathan Ke Quan sarà in Loki 2, pronto ad entrare nel Marvel Cinematic Universe.



L'attore ha vinto un Golden Globe settimana scorsa per il suo ruolo in Everything Everywhere All at Once.

Sul nostro sito potete rispolverare la nostra recensione di Loki, la prima stagione dello show con Tom Hiddleston nei panni del fratellastro di Thor (Chris Hemsworth).