Loki 2, avete notato il riferimento ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

Possiamo confermarlo all'unanimità: il finale di Loki 2 è a dir poco sconvolgente ed è in grado di elevare la serie nell'olimpo delle migliori opere targate Marvel Studios.

L'ultimo episodio ha rappresentato il culmine di una narrazione intrecciata tanto quanto i filamenti del Multiverso stesso, il quale ritrova unità, stabilità e coesione proprio grazie all'eroico sacrificio del Dio degli Inganni (un immenso Tom Hiddleston), simbolo della sua definitiva redenzione, tanto solenne quanto straziante.

Donando nuova linfa vitale alle innumerevoli linee multiversali e tenendole insieme tra le sue stesse mani, Loki è in grado di sostituirsi al telaio temporale, prendendo il posto di Colui che rimane e rendendo possibile, pertanto, il libero arbitrio: così facendo, si avvera la sua più grande paura, quella di restare solo fuori dal tempo e dallo spazio, ma d'altro canto prendono finalmente forma i tanto ambiti "gloriosi propositi", portati a termine nel modo più nobile ed altruista possibile.

Tuttavia, la Guerra Multiversale sembra essere inevitabile, anzi in procinto di scoppiare. Per tentare di scongiurare il pericolo, i funzionari della TVA assurgono ad un nuovo ruolo, quello di rintracciare e fermare le varianti potenzialmente pericolose di Colui che rimane.

Ebbene, in una delle ultime sequenze dell'episodio, Mobius controlla il file di una variante capace di sollevare qualche inconveniente in un regno adiacente a Terra-616: si tratta esattamente di Kang il Conquistatore, antagonista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania! Il "regno" a cui allude il personaggio di Owen Wilson è, a tutti gli effetti, il regno quantico e, a dimostrazione di ciò, è possibile notare che la cartella in questione contiene due fotografie: la prima ritrae proprio Kang in tenuta da battaglia, mentre la seconda sembra inquadrare il pericoloso Multiversal Engine al centro delle vicende di Quantumania.

Dall'epilogo della pellicola e dal tono piuttosto sereno delle parole di Mobius, sembra di capire che la minaccia sia stata scongiurata. Mai, però, sottovalutare i machiavellici piani di Kang, che potrebbero manifestarsi più imprevedibili e malefici di quanto si possa immaginare.

Prima della tempesta, però, godiamoci la quiete: gli scenari futuri sono più incerti che mai, ma sembra che il Marvel Cinematic Universe sia tornato sui giusti binari per narrare, nella maniera migliore possibile, le vicende della Multiverse Saga, grazie anche e soprattutto all'operato dei protagonisti della seconda stagione di Loki.