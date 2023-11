Loki 2, avete notato il riferimento al primo The Avengers?

Oltre al riferimento ad Alcatraz in Loki 2, il quinto episodio della serie ne contiene un altro al primo film degli Avengers.

Il quinto episodio esplora i retroscena delle diverse varianti TVA e tra quelli esplorati c'è l'altra vita di Hunter B-15 come medico, che presenta un riferimento apparentemente chiaro a una data molto importante della linea temporale Marvel. Quando Loki fa il timeslipping alla sua posizione, la data sullo schermo recita: "2012, New York, New York". Il primo pensiero va ovviamente alle possibili conseguenze della battaglia di New York nel primo The Avengers, al momento in cui Loki ha scatenato un'invasione di Chitauri su Manhattan come parte del suo piano per dominare la Terra.

Sembra però che gli sceneggiatori non siano andati in quella direzione, dato che B-15 aiuta una ragazza che si è rotta il braccio, ma per una semplice caduta da un albero, senza alcun collegamento a Loki. Difatti non è neanche confermato che in questa linea temporale si sia effettivamente svolta una battaglia di New York, dato che B-15 non sembra neanche riconoscere Loki. In ogni caso, ciò non esclude che il riferimento sia voluto e che gli scrittori abbiano semplicemente deciso di giocarci sopra per stuzzicare i fan.

Se avete visto l’ultimo episodio uscito e volete approfondire i riferimenti, qui potete trovare tutti gli Easter Egg dell’episodio 5 di Loki 2.