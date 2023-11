Loki 2, numeri da record per il finale della serie Marvel

Da Dio dell'inganno a Dio Loki, questo l'esito cui abbiamo potuto assistere nel corso del finale della seconda stagione di Loki, arrivato su Disney+ lo scorso venerdì. Si è trattato di un finale pirotecnico e probabilmente di una delle migliori ore di show di un prodotto Marvel da tanto tempo. Lo confermano anche i numeri da record ottenuti.

Il finale della seconda stagione di Loki ha concluso in modo soddisfacente il viaggio di 14 anni di Tom Hiddleston, La serie è probabilmente la più interessante, ben progettata e realizzata del MCU fino ad oggi ed è riuscita a riconquistare i fan perduti nel corso degli ultimi tempi.

Il finale della Stagione 2 di Loki ha registrato infatti 11,2 milioni di visualizzazioni globali su Disney+ nei primi tre giorni, con un incremento significativo rispetto alla prima puntata. L'episodio è stato anche il secondo finale di stagione più visto su Disney+ quest'anno.

Con tutti i suoi slittamenti temporali e gli spostamenti in avanti e indietro nella linea del tempo, la trama non si è rivelata affatto confusa e il finale si è piazzato appena dietro al finale della terza stagione di The Mandalorian, che si è conclusa ad aprile. Senza dubbio Loki ha rinnovato l'interesse dei fan per il MCU ed è riuscito a chiudere l'anno con il botto per lo studio sul piccolo schermo.

La popolarità dello show si è mantenuta costante per tutta la stagione, con ogni episodio che ha totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni durante le settimane. Sarà interessante vedere l'andamento della serie nelle classifiche Nielsen.

Mentre la prima stagione ha portato Owen Wison nei panni di Mobius, Sophia Di Martino in quelli di Sylvie e Jonathan Majors in quelli di Colui che Rimane, la seconda stagione è raddoppiata con l'aggiunta di attori talentosi come Ke Huy Quan nei panni di Ouroboros alias OB, Rafael Casal nei panni di Hunter X-5 / Brad Wolfe, Kate Dickie nei panni del Generale Dox, Liz Carr nei panni del Giudice Gamble e ancora Majors ma stavolta nella doppia veste di Victor Timely / Colui che Rimane.

A loro si sono aggiunti altri come Wunmi Mosaku nel ruolo di Hunter B-15, Eugene Cordero nel ruolo di Casey, e sono tornate sia Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Ravonna Renslayer che Tara Strong nel ruolo di Miss Minutes.

Anche se non abbiamo avuto una scena dei titoli di coda con la Stagione 2 di Loki, probabilmente vedremo altri scorci del multiverso nei prossimi film come Deadpool 3 e Avengers: Secret Wars.