Loki 2, c'è una nuova variante di Kang nel trailer della seconda stagione!

Sapevamo, al termine della prima stagione di Loki, che l'uccisione di Colui-Che-Rimane avrebbe portato a conseguenze inimmaginabilmente gravi per la timeline del Marvel Cinematic Universe: la conferma arriva, nel caso in cui ancora ce ne fosse bisogno, da questo trailer in cui il disastro sembra ormai quasi irrimediabile.

Annunciato dal nuovo poster della seconda stagione di Loki, il trailer dei nuovi episodi dello show con Tom Hiddlestone e Owen Wilson ci portano a spasso per il tempo con il nostro Dio dell'Inganno preferito (sappiamo bene, ormai, quanto definirlo unico sarebbe una falsità): il nostro (anti)eroe ha infatti ormai completamente perso il controllo e viene continuamente sbattuto da una parte all'altra della timeline.

Si tratta di un problema davvero insolito anche per gli uomini della TVA, all'interno delle cui sedi dovrebbe essere impossibile fare cose del genere, come ci conferma il personaggio di Ke Huy Quan che proprio in questi nuovi episodi farà il suo esordio nell'MCU: per Loki e Mobius è dunque il momento di andare alla ricerca di una soluzione, interfacciandosi anche con quel Victor Timely che altri non è che l'ennesima, pericolosissima variante di Kang.

Cosa ve ne pare? Le premesse vi sembrano buone? Diteci la vostra nei commenti! Owen Wilson, intanto, ha promesso che scopriremo le origini del suo Mobius in questa Loki 2.