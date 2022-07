Loki 2, le ultime foto dal set anticipano il debutto di nuovi personaggi nel MCU?

L'inizio delle riprese di Loki 2 ha creato molto clamore nei fan del MCU che non vedono l'ora di scoprire cosa ne sarà del dio dell'inganno dopo l'incredibile finale della stagione 1. Le nuove foto dal set tra l'altro, lasciano intendere che i nuovi episodi saranno ancora più intricati dei precedenti.

Un poster con protagonista Kingo è stato avvistato sul set di Loki 2 e con lui, sembrano essere comparse anche le immagini di Zaniac e The Phone Ranger. Il primo è un membro degli Eterni mentre gli altri due, sono entità fin qui mai apparse nell'universo cinematografico Marvel. Zaniac è un'entità che possiede vari ospiti e che esprime la sua furia omicida passando da un corpo all'altro. The Phone Ranger invece, è un uomo normale di nome AG Bell che diventa un eroe dopo aver scoperto un telefono alieno che gli conferisce particolari capacità.

Per il momento non abbiamo ancora a disposizione una sinossi ufficiale per la seconda stagione dello show con Tom Hiddleston e dunque non possiamo dire con certezza quanto e se questi personaggi influiranno sulla trama. Per ora si tratta di semplici poster che rimandano a dei volti noti della Marvel e potrebbero anche non apparire in carne ed ossa.

Una data ufficiale per il rilascio della seconda stagione di Loki non è stata ancora rivelata, ma è plausibile ipotizzare che lo show farà il suo debutto su Disney+ nel 2023. La regista della prima stagione Kate Herron e lo sceneggiatore principale Michael Waldron non torneranno ma Eric Marten, che è stato autore per la prima stagione, ne prenderà il posto. Con lui ci saranno anche i registi di Moon Knight Justin Benson e Aaron Moorhead

Siete eccitati per la stagione 2 di Loki? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.