Loki 2, OB doveva essere la Variante di un famoso personaggio Marvel! Ecco chi

Il personaggio di Ke Huy Quan ha conquistato i fan di Loki 2, ma sapevate che, secondo una concept art iniziale, OB doveva essere la variante di un altro personaggio della serie?

Il manutentore di tutti i congegni della TVA doveva difatti essere inizialmente una variante di Mobius. L’artista Aleksi Briclot ha pubblicato un post sul suo profilo instagram che mostra la concept art, in cui si può vedere OB con le fattezze di Owen Wilson. La galleria di immagini è accompagnata dalla caption:

“Concept art per Loki Stagione 2. L'esplorazione di Ourobouros come possibile variante di Mobius. Questo è ovviamente il motivo per cui ho giocato con le sembianze di Owen Wilson modificandole con questi grandi baffi rossi. Mobius da un'altra linea temporale. Schema di colori classici arancioni TVA con alcuni accenni di colori complementari... Stile meccanico vintage... Mi sono divertito con lo sfondo cercando di riflettere l'assurdo aspetto burocratico degli uffici TVA"

Oltre a una possibile variante di Mobius, circolavano teorie iniziali secondo cui OB fosse un’ulteriore variante di Kang. Ipotesi smentita dallo stesso Ke Huy Quan, che ha sottolineato l’unicità del suo personaggio in Loki 2 (qui trovate la nostra recensione di Loki 2):

“Sinceramente, il motivo per cui amo così tanto OB è che è così puro. Capite? Non pensa ad altro che al suo lavoro. Ama così tanto il suo lavoro. E lo affronta con tanto amore ed entusiasmo. Credo che sarebbe un po' triste vederlo trasformarsi in un cattivo ragazzo.”