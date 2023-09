Loki 2, l'orario di uscita del primo episodio è una novità per le serie Marvel!

Loki 2 è forse, almeno fino al rilascio di The Marvels, l'ultima speranza dell'universo cinematografico Marvel per far ricredere il suo pubblico, dimostrandogli che sono ancora in grado di tenere insieme tutti i pezzi della macchina che gira ormai dal 2008. Le aspettative sono decisamente alle stelle.

A quanto sembra però, per poter vedere i nuovi episodi di Loki 2, i fan che possiedono un abbonamento a Disney+ dovranno farsi trovare pronti in prima serata.

Pare infatti che le nuove puntate inizieranno ad essere pubblicate, partendo dal 5 ottobre, alle ore 18:00 PT (21:00 ET).

Sicuramente una fascia oraria molto diversa rispetto alle consuete nove del mattino a cui il pubblico è affezionato per godersi i suoi show preferiti poco prima di iniziare la giornata.

D'altronde però non possiamo certo farci fermare da un cambio delle lancette, dobbiamo assolutamente sapere quali altre disavventure attendono il dio dell'inganno, ma soprattutto conoscere quelle che saranno le implicazioni di Kang all'interno dello show, specie viste le altre accuse di violenza fatte ai danni di Jonathan Majors.

La nuova stagione di Loki porterà avanti la saga del multiverso, speriamo solo che la direzione che prenderà sia quella giusta, e non quella di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Voi che ne pensate? Darete una chance allo show con Tom Hiddleston ed Owen Wilson?