Loki 2, Owen Wilson anticipa: 'Finalmente scopriremo le origini di Mobius'

Quando si concluderà la programmazione settimanale di Secret Invasion, il capitolo successivo delle serie televisive del Marvel Cinematic Universe sarà rappresentato dalla Stagione 2 di Loki, in programma su Disney+ all'inizio di ottobre. In una nuova intervista, Owen Wilson, che tornerà a interpretare Mobius, ha anticipato qualche dettaglio.

"Pensavo che mi sarebbe piaciuto, ma mi sono davvero divertito un mondo", ha dichiarato Wilson a proposito della sua partecipazione alla prima stagione dello show. "Sono stato fortunato a lavorare in un milione di film e a divertirmi sempre, ma in questo caso mi sono divertito molto e la cosa è continuata anche nella seconda stagione. Forse ancora di più perché stavamo girando a Londra e ci trovavamo a Pinewood, ma sì, [la sua storia] verrà sviscerata più a fondo".

Inizialmente, la storia delle origini di Mobius doveva essere mostrata nella prima stagione dello show o, per lo meno, alcune scene che lo ritraevano con la sua famiglia prima di diventare un membro della TVA. Nel frattempo, un rimando a Loki potrebbe essere trapelato dalle foto dal set di Deadpool 3.

"Ne avevamo discusso, penso ci fossero alcune bozze della sceneggiatura in cui si vedeva con una famiglia o si vedeva quell'altra vita, ma tutti noi abbiamo deciso che non volevamo sapere ancora cosa fosse successo. E credo che questo sia eccitante, no? Perché ci dà più strada da percorrere con lui. E penso che sia più doloroso quando verrà cancellato, quando dirà: 'E se avessi avuto una famiglia?' Perché, forse l'ha avuta o forse no, non so dove gli sceneggiatori porteranno il suo personaggio", aveva dichiarato in precedenza la regista della prima stagione di Loki Kate Herron.

Non è chiaro se lo show riutilizzerà alcune delle scene scritte in precedenza per la prima stagione. La Stagione 2 di Loki debutterà su Disney+ il 6 ottobre.