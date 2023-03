Loki 2, Owen Wilson anticipa una finestra d'uscita: 'Verso la fine dell'estate'

Loki è l'unica serie Marvel, al momento, ad aver ottenuto una seconda stagione. L'importanza che ha il tempo e il multiverso all'interno degli episodi la rende cruciale per l'evoluzione della storia. Owen Wilson ha aggiornato i fan riguardo una possibile finestra d'uscita degli episodi.

Con la prima stagione di Loki conclusa nel 2021, i fan hanno dovuto attendere un pò di tempo per avere qualche informazione in più riguardo il seguito. Nonostante le riprese si siano concluse ad ottobre il lavoro di post-produzione è sembrato particolarmente impegnativo. Al momento, le serie Marvel previste per il 2023 sono tre e Loki 2 sembra essere quella che sta stuzzicando maggiormente la curiosità dei fan. La serie sancirà il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio degli Inganni affiancato da Sophia Di Martino, Owen Wilson e Jonathan Majors.

Nuovo importante ingresso nel cast è stato il fresco vincitore del premio Oscar Ke Huy Quan che Owen Wilson ha già definito sorprendente in Loki 2. L'interprete di Mobius ha parlato anche della possibile data d'uscita della serie aumentando la speranza dei fan. "Immagino che abbiate visto una specie di piccola ripresa di Tom Hiddleston, me e Jonathan Majors della seconda stagione di Loki" ha detto, riferendosi alla scena post credit di Ant-Man and The Wasp: Quantumania. "Penso che uscirà alla fine dell'estate o settembre" ha concluso.

Nel frattempo si iniziano a fare ipotesi su chi potrebbe essere il villain principale di Loki 2 e come potrebbe influenzare la macrotrama del Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!