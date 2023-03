Loki 2, Owen Wilson sulla presenza di Ke Huy Quan: 'i fan resteranno estasiati'

La seconda stagione di Loki è sempre più vicina e i fan non sono gli unici a non riuscire a contenere l’entusiasmo per la nuova serie che vedrà protagonisti il dio dell’inganno e il Kang che già abbiamo apprezzato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania insieme al nuovo entrato nel cast, e fresco di Oscar, Ke Huy Quan.

Nonostante le voci di un possibile rinvio di Loki 2 cresce l’entusiasmo da parte degli appassionati per continuare a vivere le avventure del fratello di Thor nella serie tv a lui dedicata.

Allo stesso modo, anche i membri del cast sembrano non riuscirsi a contenere in merito alle novità che saranno presentata da questa seconda stagione e, in particolare, a quella rappresentata dalla presenza del vincitore della statuetta più importante del settore, Ke Huy Quan.



Le parole di Owen Wilson a ET Online sono in tal senso esplicative ed esprimono al meglio l’emozione dell’interprete di Mobius nell’aver potuto lavorare a fianco al Data dei Goonies: “È così emozionante. È stato incredibile. Ogni volta che l’ho visto vincere qualcosa è stato il preludio per un altro discorso tanto emozionante da avere le lacrime agli occhi. Penso che nonostante la grandezza del personaggio per cui ha vinto l’Oscar la gente riuscirà a rimanere estasiata anche per quello che ha caratterizzato in Loki”.



Sicuramente la seconda stagione della serie ideata da michael Waldron riuscirà a beneficiare al massimo sia della presenza di Ke Huy Quan che di quella di Jonathan Majors che sarà sempre più importante in Loki 2 dopo i grandi successi personali legati all’ultimo film di Ant-Man e a Creed 3.



Un cast davvero grandioso, insomma, per una serie tv che farà sicuramente parlare di sé quando finalmente giungerà sulla piattaforma di streaming di mamma Disney. Noi non vediamo l’ora.