Loki 2: Owen Wilson rivela quando inizieranno le riprese!

Negli ultimi mesi tutti si sono chiesti chi prenderà le redini di Loki 2 dopo l'addio della regista Kate Herron. Tante sono le opzioni, e poche ancora le certezze. Proprio alla luce di questi dubbi molti si sono chiesti: quando inizieranno le riprese di Loki? Un attore del cast ha svelato il periodo.

A rivelare quando avranno inizio i lavori sulla stagione due è Owen Wilson, che abbiamo visto nei panni di Mobius M. Mobius. "Owen Wilson tornerà in Loki?" era la domanda rivolta all'attore in un video registrato da quest'ultimo per Wired. "Ehm... sì. Tornerà in Loki, e credo che inizieremo le riprese molto presto" ha risposto. "Mi sono divertito tantissimo a lavorare in Loki. Mi sono davvero divertito con Tom Hiddleston e tutte le persone in quello [show ]." Alcuni membri del cast hanno precisato che "presto" significa "questa estate". Un periodo dopotutto non troppo lontano, che potrebbe far arrivare la serie sui nostri schermi prima del previsto.

Come sappiamo Owen Wilson non è un fan dell'MCU, di cui non sapeva molto prima di entrarci. Questa cosa è stata erroneamente considerata come una volontà dell'attore di non entrare a far parte della famiglia Marvel. "Non so da dove l'abbiano presa [questa idea]" ha detto Wilson. "Non è vero. Quando il regista mi ha chiamato e mi ha detto l'idea, volevo lavorarci su." E in effetti sembra che l'attore abbia fatto un ottimo lavoro.

In ogni caso Loki 2 avrà una trama più dark, e mentre la prima ha avuto il merito di introdurre il Multiverso nell'MCU, sembra che la seconda sarà ugualmente determinante, ma in modo diverso. Tuttavia le dichiarazioni sono ancora troppo poche per farsi un'idea.