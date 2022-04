Loki 2, parla Tom Hiddleston: 'Abbiamo fatto delle scelte nuove e coraggiose'

A pochi mesi dalla fondamentale scelta dei registi di Loki 2, il protagonista dello show, Tom Hiddleston, ha raccontato a Total Film cosa possiamo aspettarci dal futuro considerando dove ci si è fermati al termine del primo capitolo.

"Cosa posso dire? Continua a eccitarmi e a sfidarmi molto..." ha raccontato, parlando della storia che lo aspetta. "Alla fine della prima stagione, la storia non è finita. Penso che sia davvero chiaro. Loki è quasi più instabile, turbolento, appassionato e caotico come non lo è mai stato. E forse alcuni di questi interrogativi hanno bisogno di una soluzione. C'è roba da distruggere".

Come ricorderete, nella scorsa stagione Loki è stato scelto dalla misteriosa TVA per dare la caccia ad altre Varianti per mantenere la Sacra Linea Temporale. Questo lo ha portato non solo a viaggiare nel tempo numerose volte, ma anche a conoscere altre versioni di sé. Al termine della stagione le cose però si sono ulteriormente complicate con l'arrivo di Kang il Conquistatore, che renderà la nuova realtà del Multiverso ancora più caotica di quanto già non sia.

In questo contesto Loki ha sicuramente ancora molto da crescere, anche se nella prima stagione ha fatto molti passi in avanti che lo hanno portato a conoscersi meglio. Sembra che nella prossima le cose cambieranno ancora. "Abbiamo fatto delle scelte nuove e coraggiose" ha svelato Hiddleston. "Loki inizia un viaggio interiore davvero grande che sembrava molto nuovo e inedito. E io ho pensato: 'Vorrei poter esplorare questo tipo di storia, che si tratti di Loki o meno. Ma il fatto che parliamo proprio di Loki lo rende ancora più interessante'."

Da quel che sappiamo la serie entrerà in produzione nell'estate 2022. Fino ad allora molti si chiedono se vedremo Loki in Doctor Strange 2.