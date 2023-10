Loki 2: perché lo showrunner e la regista hanno abbandonato la serie?

Tutto è pronto per l’arrivo della seconda stagione di Loki, la serie tv Marvel Studios in esclusiva su Disney+. In attesa di scoprire quali nuove peripezie attendono il personaggio interpretato dal fedelissimo Tom Hiddleston, in questi giorni fioccano le dichiarazioni e le rivelazioni degli addetti ai lavori per lo show.

Dire che la complessa situazione processuale di Jonathan Majors, che nei nuovi episodi vestirà i panni di Victor Timely, pericolosa variante di Kang, non avrebbe creato alcun grattacapo sarebbe una menzogna. Tempo fa, gli addi dello showrunner della prima stagione Michael Waldron e della regista Kate Herron sembravano poter essere, in qualche modo, legati al processo ai danni di Majors.

I nuovi episodi in arrivo, infatti, presentano la firma di Eric Martin in qualità di showrunner e del duo Justin Benson - Aaron Moorhead in cabina regia, dopo la precedente esperienza di Moon Knight. Ma, visto il successo della prima stagione di Loki, quali sono i reali motivi che si celano dietro questi radicali cambiamenti?

Per prima cosa, il tutto non ha nulla a che vedere con il caso-Majors. Michael Waldron è ancora una delle figure di spicco in casa Marvel, vista la sua partecipazione a Doctor Strange nel Multiverso della Follia e il suo delicato ingaggio come sceneggiatore nell'attesissimo Avengers: Secret Wars.

La Herron, invece, prima ancora del putiferio scatenatosi intorno all’interprete di Kang il Conquistatore, aveva precisato che la sua avventura al timone di Loki sarebbe finita dopo la prima stagione. Queste le sue parole:

“Sono stata coinvolta nello show per circa tre anni e ho dato tutto quello che avevo […]. Mi dicevo: ‘Sento che questo è stato il mio sforzo definitivo per Loki’. Credevo che la presenza di gente nuova ed occhi diversi avrebbero portato ad un'ottima, nuova stagione”.

Ogni dubbio, pertanto, sembra essere stato sfatato. Kate Herron, però, non fa più parte della famiglia Marvel, anche se non è da escludere un suo ritorno per eventuali progetti futuri.

Intanto, i primi pareri della critica su Loki sono stati già resi noti e sembrano promettere bene. L’attesa sta finendo e, finalmente, avremo modo di gustare il ritorno sul piccolo schermo del famigerato dio degli inganni.