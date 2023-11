Loki 2, perché la storia d'amore tra Loki e Sylvie non è stata al centro del racconto

Loki 2 ha ridestato l’interesse di moltissimi fan della Marvel in un momento difficle per i cicomic, portando sullo schermo,tra le altre cose, un finale davvero esaltante. Nonostante questo, in molti si sono chiesti come mai la relazione tra Loki e Sylvie non sia stata approfondita nella seconda stagione dello show presentato su Disney+.

Dopo aver riportato le parole di Tom Hiddleston a proposito di un ritorno di Loki nel Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare della riuscitissima seconda stagione dedicato al Dio dell’Inganno per rivelare il motivo per cui l’arco narrativo dello show ha tenuto da parte una possibile relazione sentimentale tra il protagonista e Sylvie.

Parlando a ComicBook, Kevin Wright, produttore della serie ha spiegato la scelta: “Penso che alla fine la posta in gioco fosse così alta. È difficile rallentare e passare del tempo romantico insieme, ma tutto ciò che accade è perché loro tengono profondamente l’uno all’altro”.

Quindi ha continuato, spiegando come la loro relazione sia cambiata nel secondo capitolo e come abbia influito sul racconto: “Si sono essenzialmente lasciati alla fine della stagione 1 e poi si sono imbattuti l’uno nell’altro essendo costantemente in contrasto. E penso che la tensione e lo stress siano stati così alti perché si sono preoccupati dell’altro. E credo che la linea guida della prima stagione sia Sylvie che si chiede perché non vedano le cose allo stesso modo e questo si ripercuote su tutto diventando un’onda anomala nella seconda stagione. E tutto si riduce a due persone che si preoccupano profondamente l’una dell’altra senza riuscire a mettersi d’accordo”.

In attesa di poter capire come cambierà il Marvel Cinematic Universe dopo lo show appena terminato, vi lasciamo alla recensione di Loki 2.