Loki 2, perché Sylvie va al McDonald's? No, il product placement non c'entra!

Il product placement è sempre esistito e sempre esisterà, soprattutto in grosse produzioni come quelle Marvel: la seconda stagione di Loki non farà eccezione, al punto da concedere alla nostra Sylvie una scappatella a suon di junk food al McDonald's. Ma si tratta davvero soltanto di una questione di pubblicità?

Il mercato, ovviamente, c'entra eccome, almeno a giudicare dall'annunciata collaborazione tra Loki e McDonald's in vista di questa seconda stagione: secondo il produttore esecutivo Kevin Wright, però, l'accordo con la multinazionale è arrivato solo in un secondo momento, quando lo script aveva già previsto la gita al fast food per il personaggio di Sophia Di Martino.

"Questo personaggio viene da una missione in cerca di vendetta lunga decenni, forse secoli. Un classico di questo genere di storie è che consumino tutto, quindi lei non riusciva a pensare a cosa ci fosse dopo. Ora che ha l'opportunità di viversi questo momento, dov'è che andrà?" sono state le parole di Wright.

Un'interpretazione più semplice e forse efficace ci è stata offerta da Di Martino stessa: "Probabilmente ha una certa fame" sono state le sue parole. Per saperne di più, comunque, non ci resta che attendere: nell'attesa di questi nuovi episodi, intanto, qui trovate il nuovo trailer della seconda stagione di Loki.