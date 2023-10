Loki 2, il personaggio di Ke Huy Quan ha già fatto innamorare i fan!

La seconda stagione della serie Disney+ ha appena debuttato sulla piattaforma e Ke Huy Quan ha già conquistato i fan. L’attore interpreta Ouroboros in Loki 2 a cui è stato dedicato un poster promozionale speciale.

Numerosi appassionati della serie Marvel si sono riversati sui social per commentare il primo episodio, e molti hanno pubblicato sul social X parole di apprezzamento verso l’attore premio oscar per Everything Everywhere All at once e il suo personaggio, ingegnere capo della TVA e manutentore di tutti i dispositivi progettati per viaggiare nel tempo.

“È fantastico che dopo 10 anni Tom Hiddleston stia ancora dando il massimo per Loki; adora davvero il personaggio. È geniale anche l'accoppiamento con Owen Wilson, che conferisce a Mobius una qualità da "uomo comune che spacca". Ma il vero ruba-scena è assolutamente Ke Huy Quan; quest’uomo è una star!” ha scritto un utente, “Ho bisogno che la Marvel inserisca Ke Huy Quan in ogni progetto d'ora in poi, è davvero bravissimo nel suo ruolo. OB ha conquistato l'intero episodio, darei la mia vita per lui #Loki” ha scritto un altro. “L'O.B. di Ke Huy Quan non è stato sullo schermo nemmeno per 5 minuti in #LOKI ed è già una forte e grande aggiunta allo show.”

Se avete già visto il primo episodio della serie e desiderate approfondire oltre la visione, qui potete trovare il riassunto e la spiegazione della prima puntata di Loki 2.