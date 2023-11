Loki 2, piani per crossover? Parla il creatore della serie Marvel

Gli eventi che verranno rappresentati nel finale di Loki 2 avranno probabilmente ripercussioni importantissime sul futuro del Marvel Cinematic Universe e del racconto di questa Saga del Multiverso. A dimostrazione di ciò si sono diffuse numerosi speculazioni circa l'ipotesi di vari crossover con lo show, ma l'autore è intervenuto per chiarire.

Non ci sono stati grandi crossover nel corso della serie, probabilmente per preciso volere degli autori. Anche se Loki influenzerà il resto del franchise, è sempre stata concepita come una serie che si regge in gran parte da sola.

Nel corso di una chiacchierata con lo sceneggiatore principale di Loki, Eric Martin, quest'ultimo ha provato a parlare dei momenti di crossover di Loki, o della loro mancanza. Martin ha spiegato che alla serie è stata data la libertà di fare le proprie cose, e non è mai stato chiesto di portare all'interno personaggi o trame di altri progetti.

"Eravamo completamente liberi", ha detto lo showrunner. "E non ho mai avuto una conversazione del tipo: 'Ehi, puoi inserire questo personaggio qui o là?'. Era come se fossimo trincerati all'interno del nostro silo e cercassimo di fare il miglior show possibile".

Anticipando brevemente il finale di stagione di questa seconda stagione, la compositrice Natalie Holt ha rivelato di non vedere l'ora che tutto il pubblico lo veda sullo schermo:

"Non vedo l'ora che la gente veda l'Episodio 6", ha dichiarato. "E per me è stata la cosa più soddisfacente da scrivere. Sì, mi sono sentita emotivamente molto legata al personaggio. Perché è da tanto tempo che lavoro a questo show. E, sai, quello che succede a Loki, mi sembra di fare questo viaggio con lui ogni volta che lavoro a una stagione. Quindi, mi sento... Sì, è stato un po' triste dirgli addio e non volevo smettere di lavorarci. Si', mi sento... Non posso... .... Non posso... Posso solo dire che non vedo l'ora che la gente lo veda".

Ovviamente sono state fatte molte ipotesi sul finale di stagione, così come anche i modi in cui Kang potrebbe uscire di scena, dopo le vicende legali legate all'attore Jonathan Majors.

Non rimane che sintonizzarsi su Disney+ venerdì prossimo, quando verrà diffuso in streaming il sesto e ultimo episodio della seconda stagione.