Loki 2, il nuovo poster celebra l'O.B. di Ke Huy Quan

Loki 2 ha debuttato su Disney+Loki 2 ha debuttato su Disney+: l'attesissima seconda stagione dello show punta di diamante delle serie TV targate MCU proseguirà l'intricato viaggio di Tom Hiddleston nel Multiverso e per farlo Loki avrà bisogno del supporto anche di nuovi personaggi tra cui OB, abbreviazione di Ouroboros di Ke Huy Quan.

E proprio a Ouroboros, interpretato dall'attore premio Oscar, è dedicato il primo episodio e il nuovo poster sui profili social di Loki! Ma chi è OB? Il personaggio di Ke Huy Quan è legato anche a She-Hulk, lavora presso il Dipartimento di riparazioni e avanzamento della TVA e prova a trovare una soluzione al problema di Loki noto anche come time-slipping: una soluzione sembra esserci e vede Mobius (Owen Wilson) indossare una tuta Temporal Core al fine di trovare un estrattore di aura temporale. E proprio il nuovo poster ci rivela il protocollo di sicurezza della Temporal Core!

OB rappresenta il debutto di Ke Huy Quan nel MCU: l'attore è stato convinto da Kevin Feige ad accettare il ruolo così come racconta il produttore esecutivo dello show con Tom Hiddleston, Kevin Wright. OB, in quanto tecnico della TVA, sarà una figura centrale nella seconda stagione di Loki per salvare la TVA e la sacra linea temporale dalla furia di Kang il Conquistatore.