Loki 2, il poster svela il destino di Tom Hiddleston nel finale di stagione?

Il nuovo trailer di Loki 2 avvisa i fan, “non crederete a ciò che sta per arrivare”. Nel frattempo, il poster ufficiale della serie ha scatenato nuove teorie sul finale di stagione.

Il poster vede le differenti versioni di Loki girare attorno sopra la faccia del grande orologio arancione, con tutti gli occhi, inclusi quelli di Miss Minutes, che puntano verso la versione di Loki che indossa un mantello verde e le sue caratteristiche corna dorate, con i fan che sostengono che questo potrebbe indicare che l'ex cattivo Marvel degli Avengers sarà di nuovo completamente tornato alla sua versione malvagia entro la conclusione dell'episodio 6.

"Mobius l'ha detto, Loki Che rimane", ha detto un utente, a cui si è aggiunto un altro: "Mobius ha anche detto: 'L'ultimo uomo rimasto'. Ognuna di queste frasi sembravano una premonizione." “Il costume verde sembra nuovo. Il suo copricapo copriva la parte superiore della testa in Avengers e l'altra tuta con le corna che aveva era in Ragnarok e gli copriva parzialmente il viso (e questo Loki non è andato oltre Ragnarok)." "Sono della corna davvero grandi, probabilmente anche più grandi di quelle che aveva in Avengers".

Dunque, non resta che scoprire il futuro del protagonista della serie guardando il finale di stagione, con il penultimo episodio che uscirà il 3 Novembre e l’ultimo il 10 novembre. E il direttore della fotografia ha assicurato che il finale di Loki 2 sarà il momento più significativo.