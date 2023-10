Loki 2, la premiere: Kevin Feige sostituisce da solo il cast di attori in sciopero

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori WGA sia finito con un nuovo accordo provvisorio con gli studios, quello degli attori della SAG-AFTRA sta continuando e proseguirà finché le due parti non si siederanno nuovamente a contrattare. A causa di ciò la premiere mondiale della Stagione 2 di Loki ha visto l'assenza del cast con il solo Kevin Feige.

Kevin Feige è intervenuto all'evento di lancio della seconda stagione di Loki a Hollywood, dove i fan hanno potuto vedere i primi due episodi. Il capo dei Marvel Studios si è rivolto al pubblico presente e ha parlato dell'assenza degli attori a causa del protrarsi dello sciopero SAG-AFTRA.

"Ovviamente il nostro cast non è qui stasera", ha detto Feige. "Ma lasciatemi dire una cosa: hanno lavorato tutti molto duramente, hanno amato così tanto questa stagione. Tom Hiddleston non è solo la nostra star e il nostro Loki da 12 anni, ma è anche uno dei nostri produttori esecutivi, è incredibile e questo show non sarebbe stato realizzato senza di lui".

La seconda stagione di Loki riprende dalle conseguenze dello scioccante finale della prima stagione, quando Loki si ritrova a combattere per l'anima della TVA. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Ecco tutto quello che dovete ricordare del MCU prima di iniziare la visione dei nuovi episodi della Stagione 2 di Loki.

Il cast di Loki comprende anche Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, Jonathan Majors, Ke Huy Quan nei panni del cervello della TVA e Owen Wilson.

La seconda stagione di Loki debutterà il 6 ottobre su Disney+ con il primo episodio, mentre gli episodi successivi saranno trasmessi ogni venerdì.