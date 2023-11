Loki 2, previsioni e ipotesi in vista del gran finale: ci saranno cameo?

Siamo ormai giunti a un passo dal gran finale della seconda stagione di Loki: le premesse perché si tratti di qualcosa di grandioso e, soprattutto, di importantissimo per il futuro del Marvel Cinematic Universe ci sono tutte, e in virtù di ciò ecco dunque nascere decine di teorie su ciò che vedremo in questo season finale.

Partiamo da un presupposto: i nuovi poteri di Loki, che ora può controllare gli sbalzi temporali e, di conseguenza, letteralmente viaggiare nel tempo a piacimento, ci aprono scenari che è davvero difficile prevedere, perché quello di Tom Hiddleston è ormai a conti fatti uno dei personaggi più potenti del Marvel Cinematic Universe.

Una delle teorie più affascinanti vede proprio Loki diventare il nuovo Colui Che Rimane, prendendo quindi il posto della variante di Kang uccisa da Sylvie; al contrario, qualcuno crede che proprio il destino di Victor Timely potrebbe arrivare a compiersi, facendo sì che Kang torni effettivamente a rivestire il ruolo di Colui Che Rimane.

C'è, ovviamente, l'ipotesi che più di tutte le altre potrebbe destabilizzare l'MCU, ovvero lo scoppio definitivo della guerra del Multiverso: uno scenario che, alla luce di quanto visto finora, non possiamo ovviamente escludere. Difficile è, infine, prevedere l'entrata in scena di qualche guest star: gli andirivieni di Loki nel tempo aprono a infinite possibilità in tal senso, ma è molto probabile che, come già accadde per la scorsa stagione, si preferisca rimanere concentrati sui personaggi in ballo al momento. E voi, quale ipotesi ritenete più plausibile? Fatecelo sapere nei commenti!