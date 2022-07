Loki 2, prime foto dal set della serie MCU con Tom Hiddleston

Le riprese della stagione 2 della serie MCU sono ben avviate e dal set arrivano le prime immagini della lavorazione che mostrano Tom Hiddleston di nuovo nei panni di Loki, per l'occasioni in versione elegante in una via di Londra.

Si notano inoltre alcune auto d'epoca parcheggiate per strada, un indizio sulla presenza di nuovi viaggi nel tempo nella narrazione dello show.

Gli autori di Moon Knight, Aaron Moorhead e Justin Benson sono al timone dello show, in sostituzione di Kate Herron, alla regia. Nel frattempo è stato confermato un ritorno in Loki 2.



"Penso che la cosa più importante di Loki sia la sua somiglianza con Moon Knight e non c'è motivo di farlo se non fosse qualcosa di nuovo e fresco. È divertente, sembra che Marvel sia disposta a farla finita a meno che non sia qualcosa di originale. Come Moon Knight" ha dichiarato Moorhead.



Tom Hiddleston è pronto a tornare nel ruolo di Loki, personaggio del Marvel Cinematic Universe che ha contribuito ad accrescere la sua fama in tutto il mondo, grazie alle sue performance nei film di Thor e da un anno anche nella serie tv del tutto incentrata sul suo personaggio, fratellastro del Dio del Tuono (Chris Hemsworth).

Inoltre altre immagini mostrano un collegamento diretto con Gli Eterni, con un poster di un film immaginario affisso su un muro che include le sembianze di Kingo, interpretato da Kumail Nanjiani, oltre a diversi altri manifesti che includono parecchi easter egg.



Tom Hiddleston ha dichiarato che Loki 2 esplora nuovi aspetti del personaggio, sviluppando diversi dettagli inseriti nella prima stagione dello show del Marvel Cinematic Universe.