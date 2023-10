Loki 2, il produttore: 'Gli episodi 5 e 6 saranno i migliori'

Nella giornata di oggi ha debuttato in streaming il quarto episodio della Stagione 2 di Loki, ma stando a quanto ha potuto anticipare il produttore della serie, Kevin Wright, pare che il meglio debba ancora venire. Mancano solo due episodi alla conclusione della storia e sembra che il meglio di questa stagione sarà concentrato proprio in questi.

Alla fine del quarto episodio della seconda stagione di Loki, il tentativo di stabilizzare la linea temporale e salvare la TVA fallisce. Victor Timely viene ucciso dalle radiazioni e tutti gli altri rimangono a guardare mentre le linee temporali sembrano esplodere, uccidendo potenzialmente tutti gli altri nel processo. Si tratta di una sorta di reset e di un nuovo inizio in un territorio inesplorato per gli ultimi due episodi della stagione. Nel frattempo leggete questa nuova teoria su Loki.

Parlando con Marvel.com del nuovo episodio, Wright ha parlato della decisione di inserire un momento così sconvolgente a soli due terzi della stagione. Ha spiegato che in questo modo si è creato il tipo di shock a cui gli spettatori non erano preparati, mentre al contempo qualcosa di ancora più spettacolare arriverà negli ultimi due episodi.

"Quello che ci piace sempre fare in tutte le sceneggiature e in tutta la nostra narrazione è che quella cosa che pensate accadrà nell'episodio 6, o che potrebbe accadere nel finale o verso la fine, cosa succede se la anticipiamo? E se accelerassimo tutta la narrazione, anticipandola?", ha spiegato Wright, che in precedenza aveva accennato a una Stagione 3 di Loki.

"Uno, sarà super scioccante perché è successo così presto", ha continuato. "E due, permette ai registi di flettere una parte diversa del loro cervello che dice: 'Ok, pensavo che sarebbe successo più tardi. Cosa succede dopo? Che cosa facciamo ora se abbiamo due episodi da portare avanti?' Ti costringe a pensare a molte più cose. Ci permette di andare in posti davvero sorprendenti e inaspettati".

Wright ha continuato dicendo che l'"accelerazione della storia" crea ogni sorta di possibilità diverse per i personaggi nel resto della stagione, e questo ha contribuito a realizzare i migliori episodi dello show.

"Penso che sia questo il bello degli episodi 5 e 6. Se alla gente è piaciuto l'episodio 4, penso sinceramente che il 5 e il 6 saranno forse i due episodi migliori della serie", ha detto Wright. "Sono belli e profondi. Sono profondamente commoventi. E ci arriviamo solo grazie all'accelerazione della storia".