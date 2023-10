Loki 2, il produttore non voleva 'prendere decisioni affrettate' su Jonathan Majors

Sin dall'esplosione del caso Jonathan Majors la domanda che ha tormentato i fan Marvel è stata una soltanto: sarà ancora lui il Kang del Marvel Cinematic Universe? Stando all'imminente seconda stagione di Loki parrebbe proprio di sì, almeno finché non ci saranno eventuali sentenze a peggiorare definitivamente la situazione dell'attore.

Mentre arrivano le prime recensioni della seconda stagione di Loki, infatti, i dubbi sulla presenza di Majors nella serie sono stati fugati da tempo (il suo Victor Timely, come ricorderete, era già apparso nella scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania): una decisione, quella di non interrompere almeno per il momento il rapporto lavorativo tra le parti, presa dal produttore esecutivo dello show.

"Al momento ne so quanto ne sapete voi, ma mi sembrava frettoloso prendere delle decisioni prima di sapere come finirà questa storia" sono state le parole di Kevin Wright, che ha poi negato di aver dovuto effettuare dei reshoot per eliminare il Kang di Majors dalla serie: "Questa è forse, non forse, questa è la prima serie Marvel a non aver avuto alcuna ripresa aggiuntiva. La storia che vedrete sullo schermo è quella che pensavamo di raccontare". Appuntamento al prossimo episodio, insomma: a proposito, ecco quanto dureranno gli episodi della seconda stagione di Loki.