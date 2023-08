Loki 2, il produttore della serie supporta gli sceneggiatori

È stato rilasciato da pochissimo il nuovo trailer di Loki 2, la seconda stagione della serie appartenente al Marvel Cinematic Universe, che vede per la prima volta la comparsa della star Ke Huy Quan, vincitore del premio Oscar grazie a Everything Everywhere All At Once.

Il rilascio del trailer sembra non aver placato le polemiche che hanno di recente colpito Disney e in particolare il suo CEO Bob Iger. Da mesi va avanti lo sciopero degli sceneggiatori associati alla “Writers Guild of America”, a cui di recente si è appena unito anche il comparto attori. Le dichiarazioni del capo Disney a proposito delle proteste non sono state ben accolte dagli addetti ai lavori, e lo scontro tra le due parti non accenna a placarsi.

Nel tentativo di addolcire le posizioni nei confronti di Marvel Studios, Eric Martin, il produttore di Loki, ha sfruttato il rilascio del trailer della nuova stagione per lanciare un messaggio di supporto verso attori e sceneggiatori su Twitter.

Eric Martin scrive: “Questa stagione è divertentissima e non potrebbe assolutamente esistere senza l’incredibile lavoro e straordinaria umanità di sceneggiatori e attori”.

La stagione 2 di Loki non è stata in ogni caso rallentata dallo sciopero, poiché la lavorazione è avvenuta ben prima dell’inizio delle proteste, e il comparto post-produzione non sembra esser stato colpito. Al contrario le produzioni di Deadpool 3, I Fantastici 4 e DareDevil Born Again sono state messe in pausa da Disney.

Di recente è stato rilasciato anche il nuovo poster Marvel di Loki 2. Le vostre aspettative per la nuova stagione quali sono? Fatecelo sapere nei commenti