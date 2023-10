Loki 2, il produttore spiega QUEL clamoroso plot twist su Miss Minutes

Sicuramente i Marvel Studios non sono più quelli di un tempo, tra pellicole fallimentari e produzioni televisive di dubbio gusto gli appassionati stanno avendo vita difficile. Tuttavia se c'è una serie di cui siamo certi di poterci fidare è proprio Loki, che con Tom Hiddleston protagonista ed un'alta posta in gioco non può fallire.

La terza puntata della seconda stagione dello show ha di certo riservato molte sorprese al pubblico, di cui tra tutte sicuramente quella che più avrà lasciato di stucco i fan riguarda il personaggio di Miss Minutes.

La IA ha infatti qui una interessante e rivelatoria conversazione con Victor Timely, ennesima variante di Kang Il Conquistatore. in questa scena il computer confessa i suoi sentimenti per il bizzarro personaggio e discute con lui della sua riluttanza a concederle un corpo fatto di carne ed ossa.

Il produttore di Loki Kevin Wright ha parlato di questo momento: "Sappiamo che Miss Minutes si tratta di un personaggio ambiguo, si trova in una zona grigia. Penso sia interessante giocare con questo fatto. Quali sono i suoi piani? Perché lo sta facendo? Penso che la sua conversazione con Timely sia davvero commovente".

Voi che ne pensate?