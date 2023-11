Loki 2, la puntata finale ha una scena post-credit?

Loki 2x06 ha una scena post-credit? Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe ancora discutono della clamorosa scena post-credit di The Marvels, nuovo film della saga ora in programmazione nelle sale italiane, cerchiamo di capire cosa nascondono i titoli di coda della serie tv Disney+.

Possiamo confermarvi che no, Loki 2x06 non nasconde alcuna scena post-credit: la puntata finirà normalmente dopo la conclusione della storia raccontata nell'episodio, e il pubblico non dovrà aspettare alcun contenuto segreto durante lo scorrere dei titoli di coda.

Nonostante il primo episodio della seconda stagione di Loki abbia avuto una scena post-crediti, la serie non ha mantenuto questa famosa tradizione dei Marvel Studios con ogni nuova puntata. Quindi, a costo di ripeterci, a differenza della sua premiere il finale della stagione 2 di Loki NON ha una scena post-crediti: la serie si conclude in modo tale che il posto del personaggio nell'universo cinematografico Marvel sia saldamente definito, cosa che rende inutile la presenza di ulteriori scene aggiuntive che avrebbero indebolito l'emozionante finale dello show.

Per altri contenuti, scoprite quanto dura l'ultima puntata di Loki 2: il sesto episodio della seconda stagione della serie tv Marvel Studios con protagonista Tom Hiddleston è da oggi in programmazione per tutti gli abbonati in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.