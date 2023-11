Loki 2, qual è la canzone contenuta nell'episodio 5?

Mentre ci avviciniamo sempre di più al gran finale di stagione (in attesa di sapere se Loki avrà una Stagione 3), l'ultimo episodio arrivato oggi in streaming su Disney+ ha riservato moltissime sorprese agli spettatori appassionati della serie con Tom Hiddleston. Inoltre, una caratteristica canzone degli anni '70 è stata inserita e notata da tutti.

L'episodio ha visto Loki (Tom Hiddleston) compiere l'ennesimo viaggio nel tempo, provocato dall'apparente esplosione del Telaio Temporale della TVA. Saltando attraverso il tempo e lo spazio, Loki è finito in una linea temporale ramificata in cui Sylvie (Sophia di Martino) ha sviluppato una normale vita umana lavorando in un McDonald's degli anni Ottanta.

Dopo aver discusso con Loki sul libero arbitrio, Sylvie si reca in un negozio di dischi locale, che si spegne a spirale, come hanno fatto tutte le linee temporali in fuga con il Protocollo Fail-Safe della TVA.

La canzone che accompagna questa scena è "Oh! Sweet Nuthin'" dei The Velvet Undergound, un brano molto amato tratto dal loro album Loaded del 1970.

L'episodio ha poi riservato una serie di sorprese ai fan dello show, come ad esempio fornire finalmente uno sguardo concreto al mondo post-Avengers: Infinity War, dove addirittura parecchie persone erano perfino sollevate dalla nuova "normalità" acquisita dal dimezzamento dell'intera popolazione terrestre (e dell'universo).

Adesso, non rimane altro da fare che attendere una settimana per il gran finale di questa stagione, che secondo le parole del produttore Kevin Wright chiuderà l'arco narrativo iniziato con la prima stagione. Infatti, la storia della serie televisiva su Loki ha sempre compreso queste due stagioni, quindi sembra improbabile (anche se non impossibile) una riconferma per un'eventuale Stagione 3.

Più probabile invece che rivedremo il Loki di Tom Hiddleston in qualche altro progetto collaterale o magari nuovamente al cinema in uno dei prossimi film sugli Avengers, visto il coinvolgimento ormai certo del Kang di Jonathan Majors, incontrato anche in questa seconda stagione nelle fattezze della variante Victor Timely.