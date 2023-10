Loki 2, qual è stato il costume più difficile da realizzare?

Il Marvel Cinematic Universe ha sempre avuto nei costumi dei suoi personaggi un enorme punto di forza, il che, ovviamente, è sinonimo di grandissimo impegno da parte degli addetti ai lavori: Loki non fa eccezione, come dimostrano le difficoltà incontrate dai costumisti nella realizzazione del look di un personaggio in questa seconda stagione.

No, non stiamo parlando del Kang di Jonathan Majors o del Loki di quel Tom Hiddleston che ha appena fatto la storia con il nuovo show Marvel: la causa della maggior parte dei grattacapi è stata infatti Sylvie, il personaggio di Sophia Di Martino chiamato per la seconda volta a ricoprire un ruolo fondamentale nella serie.

"Credo che il costume di Sylvie sia stato il più difficile per un motivo soprattutto tecnico, perché non puoi semplicemente andare in un negozio e comprare dei jeans scoloriti, questo perché i jeans scoloriti sono molto diversi in ogni periodo storico. Quindi abbiamo dovuto stamparli. Lo stesso per la sua giacca, per averla della stessa tonalità. Ci abbiamo messo una vita" sono state le parole della costume designer Christine Wada.

E voi, quale costume visto finora avete apprezzato in particolar modo? Vi aspettavate che quello di Sylvie fosse il più complesso da realizzare? Fatecelo sapere nei commenti! Costumi a parte, intanto, vediamo in che modo Loki ci spinge a guardare con un occhio diverso al primo Avengers.