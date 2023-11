Loki 2, qual è il significato della citazione di TS Elliot?

La seconda e per ora ultima stagione della serie Loki è da molti considerata una nuova speranza per quello che potrebbe essere il futuro dell'MCU. Una produzione fatta con il cuore e la giusta attenzione che ha certamente regalato al pubblico la miglior serie televisiva mai realizzata fino ad ora legata all'MCU.

Nel mentre che quindi ci si domanda: vedremo Loki in Deadpool 3? Lo show ha anche lasciato altre questioni decisamente in sospeso e che probabilmente verranno risolti in altre produzioni.

Tuttavia se avete visto e soprattutto ascoltato con attenzione i dialoghi del sesto episodio di Loki, potreste aver notato una frase in particolare pronunciata dal protagonista che sicuramente avrà lasciato qualche dubbio a chiunque non abbia colto il riferimento.

Stiamo parlando delle parole che il Dio dell'inganno rivolge a Colui che rimane: "Noi moriamo con i morenti. Siamo nati con i morti". Queste fanno parte di una poesia scritta dal poeta britannico TS Elliot e che si ricollega ai temi principali trattati nell'intero show.

La poesia stessa infatti, fa parte di una raccolta detta: 'Quattro Quartetti', che contiene una serie di scritti sul rapporto dell'umanità con il tempo, l'universo ed il divino.

Voi che ne pensate? Avete colto questo interessante riferimento? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Loki 2.