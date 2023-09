Loki 2, qual è la trama della nuova stagione con Tom Hiddleston?

Manca ormai poco al debutto su Disney+ di Loki 2 e al ritorno del Dio dell’Inganno in uno degli show Marvel più riusciti tra quelli creati per il piccolo schermo. Tom Hiddleston si prepara dunque a nuove avventure che riprenderanno la narrazione esattamente da dove era stata interrotta. Ma scopriamo di che parlerà la nuova stagione.

Dopo aver riportato la durata del primo episodio di Loki 2, torniamo a parlare dell’attesissima serie tv Marvel per anticipare la trama del nuovo capitolo della serie dedicata all’asgardiano e per cercare di capire quali potranno essere i temi principali di questo nuovo prodotto della Casa delle Idee.

La sinossi ufficiale rilasciata dalla piattaforma di streaming recita: “La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si dovrà combattere per l’anima della Time Variance Authority“, si legge nella nuova sinossi. “Insieme a Mobius, a Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki si ritrova a navigare in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso”.

Una nuova stagione ricca di spunti e che prevede anche il ritorno di Jonathan Majors nelle varianti di Kang e che mette, ancora una volta, al centro della storia il multiverso che fa da sfondo al Marvel Cinematic Universe.

In attesa di poter vedere i nuovi episodi sulla piattaforma Disney, vi lasciamo all’ultimo teaser di Loki 2.