Loki 2, quando entrerà in scena il Kang di Jonathan Majors?

La prima stagione di Loki ci ha messo un bel po' a presentarci Kang, permettendoci di fare la conoscenza di Colui-Che-Rimane (possa riposare in pace) soltanto durante gli ultimi due episodi della serie del Marvel Cinematic Universe: ci toccherà dunque aspettare così tanto anche per rivederlo in questa seconda stagione?

La speranza di tutti è che non sia così, e infatti noi crediamo che le cose siano destinate ad andare diversamente: mentre aspettiamo l'uscita del secondo episodio della seconda stagione di Loki, dunque, cerchiamo di capire quale sarà il momento in cui assisteremo al ritorno in scena del personaggio visto l'ultima volta in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

A dire il vero, al momento non ci sono state fornite grosse informazioni al riguardo, per cui tutto è affidato nient'altro che al nostro intuito: dal momento in cui Kang ci è già stato presentato, però, risulta davvero difficile pensare che anche stavolta si possa andare così per le lunghe, tanto più che il discorso sul viaggio nel tempo è già stato affrontato nel corso di questo primo episodio.

Sarà presumibilmente nel corso degli andirivieni di Loki e Mobius, infatti, che incontreremo Victor Timely, (unica?) Variante di Kang che ci è già stata presentata dai trailer della serie: la nostra impressione è che già durante il prossimo episodio il nostro potrebbe fare la sua comparsa... Ma ovviamente potremmo anche sbagliare! Anche voi siete del nostro avviso? Fatecelo sapere nei commenti!