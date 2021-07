Loki 2, quando esce la seconda stagione su Disney+?

Per la gioia di tutti i fan Loki 2 si farà. La conferma è arrivata nel corso dell’ultimo episodio, che ha concluso l’arco narrativo della serie e ha annunciato l’arrivo di una stagione 2. Ma adesso i fan si pongono un’altra domanda: quando potremo vederla? Scopriamolo insieme!

Secondo una lista di titoli rivelata su Production Weekly, sembrerebbe che la seconda stagione fosse già in fase di pre-produzione a Novembre 2020. Alcune fonti, inoltre, riportano che l’inizio delle riprese di Loki 2 sarebbe previsto per Gennaio 2022.

Conoscendo dunque questa data si potrebbe fare una previsione basandosi sui tempi di produzione della prima stagione, che è stata iniziata a girare nel Gennaio 2020. Certo, in questo caso c’è stata la pausa dovuta alla pandemia di mezzo, che ha fermato i lavori da Marzo 2020 a Settembre 2020. Ma considerando che le riprese si sono poi concluse a Dicembre dello stesso anno, possiamo contare un totale di sei mesi impiegati solo per filmare la stagione. A questo numero si aggiunge poi il periodo di post-produzione, che ha portato l’uscita di Loki al 9 Giugno 2021.

Dunque, eliminando la lunga pausa data dal lockdown, si tratterebbe di un totale di circa 12 mesi. Tenendo bene a mente tutti questi elementi, possiamo presupporre che Loki 2 potrebbe arrivare su Disney+ a Gennaio 2023. Prima di allora, però, il Marvel Cinematic Universe non ci lascerà soli. È infatti fitto il programma di film in arrivo, con il prossimo in uscita il 1° Settembre e che introdurrà un nuovo eroe nel MCU, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli che sarà una pellicola importante. Vedremo invece di nuovo il multiverso nel nuovo film di Doctor Strange. Secondo la nostra previsione Loki 2 si collocherebbe tra l’uscita di The Marvels e Ant-man and the Wasp: Quantumania. I fan di Loki si augurano però di rivedere la serie dedicata al Dio dell’Inganno prima di allora.