Loki 2, Rafael Casal si aggiunge al cast della serie Disney+ con Tom Hiddleston

Continuano i lavori sul set della seconda stagione di Loki, dove sono stati avvistati anche Tom Hiddleston e Owen Wilson, e adesso sembra che un altro attore, Rafael Casal, si aggiungerà allo show.

Secondo quanto riportato dal sito Deadline, l'attore di Blindspotting eBad education Rafael Casal sarebbe tra le new entry nel cast della serie dei Marvel Studios dedicata al Dio dell'Inganno.

Sebbene non ci siano ancora conferme dirette da parte della compagnia, le voci su un suo presunto coinvolgimento avrebbero iniziato a circolare quando una foto del cast in cui lo si vede camminare assieme a Tom Hiddleston e Owen Wilson è apparsa online.

Al momento non si conoscono dettagli sul possibile personaggio interpretato da Casal nello show, ma alcuni ipotizzano che potrebbe trattarsi di Zaniac, entità legata a diversi altri personaggi dei fumetti.

La seconda stagione di Loki non vedrà tornare Michael Waldron come showrunner, né Kate Herron come regista, ma avremo invece Justin Benson e Aaron Moorhead come co-resgisti della maggior parte degli episodi, e Eric Martin come head writer.

Per ora non sappiamo quando Loki 2 potrà arrivare su Disney+, ma ovviamente vi terremo aggiornati.

