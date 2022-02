Loki 2, ci sarà anche Ravonna Renslayer? Risponde Gugu Mbatha-Raw

Le riprese di Loki 2 stanno per partire e con esse, nei giorni scorsi sono iniziate a circolare anche le prime domande in merito ai personaggi che potremo rivedere nel corso di questa seconda stagione. In molti si chiedono ad esempio se rivedremo il personaggio di Ravonna Renslayer, massimo giudice della Time Variance Authority.

Come riportato da Murphy's Multiverse, sembra che rivedremo ancora una volta il personaggio interpretato da Gugu Mbatha-Raw. A rivelarlo è stato la stessa attrice nel corso di una recente intervista con Michael Strahan a Good Morning America: "So che c'è una seconda stagione e so che ci sono dentro... ed è tutto ciò che posso dire!".

Nel finale della prima stagione di Loki, Ravonna Renslayer parte in missione per trovare il "libero arbitrio" dopo che Miss Minutes ha rivelato alcune importanti informazioni su "colui che rimane" (Jonathan Majors). Dato che una variante del fondatore della TVA apparirà come Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e che Renslayer, come sappiamo dai fumetti Marvel, è un suo interesse amoroso, ci sono molte potenziali trame per il personaggio nel corso del futuro del MCU.

Voi cosa pensate che accadrà in Loki 2? Avete già fatto le vostre ipotesi su questa nuova stagione della serie in arrivo su Disney+? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.