Loki 2, la reazione dei fan al clamoroso cliffhanger finale dell'episodio 4

In seguito alla conclusione dell'episodio 4 della Stagione 2 di Loki non sono pochi i fan che sono rimasti letteralmente scioccati da quanto è accaduto. Il produttore ha anticipato grandi emozioni in arrivo negli ultimi due episodi di Loki, ma intanto gustiamoci le reazioni degli spettatori che hanno già visto il nuovo episodio in streaming.

L'episodio 4 della seconda stagione di Loki, "Heart of the TVA", si conclude con la sconfitta degli eroi, che vedono il tempo "esplodere" proprio davanti a loro, prima che un lampo di luce porti ai titoli di coda.

Non c'è stata nemmeno una scena post-credit alla fine dell'ultimo episodio di Loki, con gli spettatori che quindi dovranno aspettare un'intera settimana per avere qualche indizio su ciò che accadrà in seguito. Con la seconda stagione di Loki quasi conclusa, l'episodio 4, "Heart of the TVA", prepara l'arrivo agli ultimi due episodi, e il pubblico del MCU sta reagendo sui social media riguardo alle conseguenze per i personaggi.

L'ovvia domanda che rimane ora è cosa ci attenderà nei due episodi conclusivi della stagione. Non dovrebbe essere una sorpresa se la maggior parte dei personaggi sarà viva, ma forse bloccata in una realtà alternativa ora che il tempo stesso è collassato all'interno del MCU. Il mistero più grande è se Victor Timely sia effettivamente sopravvissuto o se questo episodio sia stato la fine anche per quest'ultima variante di Kang interpretata come sempre da Jonathan Majors.

Il finale della seconda stagione di Loki potrebbe ripristinare la maggior parte della linea temporale del MCU, ma potenzialmente prefigurerà anche nuovi problemi per la Saga del Multiverso. Sarebbe un colpo di scena estremamente artificioso se riuscissero a sistemare tutto, il che, a sua volta, eliminerebbe tutta la posta in gioco messa in campo da questa stagione.

Il fatto che sia stato sviluppato questo enorme cliffhanger a due episodi dal finale la dice lunga, perché questo dovrà avere importanti ramificazioni per tutto l'MCU per il resto delle fasi 5 e 6. Se la terza stagione di Loki verrà approvata da Disney+, vorrà dire anche che il team creativo dovrà alzare ulteriormente la posta in gioco, perché questo finale non verrà mai dimenticato dagli spettatori del MCU.

I primi quattro episodi della seconda stagione di Loki sono disponibili su Disney+.