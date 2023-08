Loki 2, finalmente la reunion con Sylvie nelle nuove immagini!

Dopo la scena in anteprima di Loki 2, il Dio dell'Inganno si svela in un nuovo video pubblicato dal canale YouTube di McDonald's: la clip, della durata di un minuto, mostra moltissimi prodotti audiovisivi nel quale viene menzionata la catena di fast-food, per poi lasciare spazio alla seconda stagione dello show MCU.

Nella prima scena, Sylvie chiede a Loki se vuole ordinare qualcosa. Nella seconda, invece, Mobius e un detenuto TVA gustano dei frappè su un tavolo McDonald's. "Vi presentiamo As Featured In Meal" figura nella descrizione del video, "ossia una raccolta delle menzioni del menu preferite dai fan che hanno svolto apparizioni iconiche in film, serie TV e musica".

La strana collaborazione tra McDonald's e Loki 2 è stata annunciata nell'agosto 2023, e prevede la commercializzazione di una salsa "agrodolce" che esprime al meglio il rinnovato rapporto tra i due personaggi: decideranno di odiarsi, perdonarsi o, nel migliore dei casi, tornare amanti come una volta? Lo scopriremo a partire dal 6 ottobre 2023, quando la serie debutterà su Disney+.

Le sei puntate andate in onda finora hanno ripercorso gli eventi di Loki dopo che, rubato il Tesseract, viene catturato dalla TVA (Time Variance Authority) e decide di viaggiare nel tempo e nello spazio per continuare a sopravvivere; in particolare, l'ultimo episodio (Per tutti i tempi. Sempre) ha visto il semi-dio scoprire la statua di una variante di Kang al posto di quelle dei Custodi Temporali.

Gli eventi della prossima tranche di episodi rimangono ignori, ma sappiamo che avverrà una battaglia "per l'anima della TVA" e il tentativo di recuperare Sylvie, Ravonna e Miss Minutes nelle spire del Multiverso.