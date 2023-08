Loki 2, il budget per la Serie con Tom Hiddleston vi lascerà a bocca aperta

Le visualizzazioni da record per il trailer di Loki 2 rendono perfettamente l'idea di quanto la seconda stagione della Serie TV con Tom Hiddleston sia attesa dai fan. Tuttavia, non si tratta affatto dell'unica cifra "da capogiro" per questo prodotto.

Certo, non siamo neanche lontanamente al livello dei costi folli di Secret Invasion, serie che a conti fatti è costata poco meno di un milione al minuto, ma anche per Loki 2 si può dire che Disney e i Marvel Studios non abbiano badato a spese.

Secondo quanto riportato da Forbes, infatti, per la seconda stagione della serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe dopo Endgame la produzione avrebbe stanziato la bellezza di 141,3 milioni di dollari spalmati per sei episodi, quindi siamo nell'ordine dei 23,5 milioni di dollari per episodio.

Provando lo stesso esercizio fatto per Secret Invasion e ipotizzando una durata simile ai sei episodi della prima stagione, otteniamo una media di circa 50 minuti, per un costo al minuto che in questo caso scenderebbe a meno di mezzo milione di dollari.

A conti fatti, decisamente più economica nonostante il successo praticamente assicurato e la complessità tecnica dovuta alla natura stessa dell'opera.

Per smorzare l'attesa, invece, ecco tutte le varianti di Kang che potrebbero apparire in Loki 2.